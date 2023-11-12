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09:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В результате ДТП в Кемеровской области один человек погиб, трое в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября в Топкинском округе.

11 ноября на автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» в Топкинском округе Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ходе следствия установлено, что виновником ДТП стал 29-летний водитель автомобиля Mazda Premacy. Не справившись с управлением, он вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

В результате аварии 58-летняя пассажирка Toyota Corolla скончалась на месте от полученных травм, ещё один пассажир и водители были госпитализированы.

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