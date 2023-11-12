11:20 (мск), источник: МК.RU Уфа
Валентина Матвиенко о девочке из Башкирии: «Подвиг не имеет возраста»
Анна Белякова получила медаль «За проявленное мужество».
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В Москве наградили 14-летнюю Анну Белякову из Башкирии, которая, год назад, рискуя жизнью, спасла из горящего дома своих четверых сестер и братьев. Из рук председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко школьница получила медаль «За проявленное мужество».
Трагедия в микрорайоне Шахтау в Стерлитамаке произошла в октябре прошлого года. Пожар в деревянном доме семьи Беляковых, в которой кроме Ани жили еще 10 детей, начался с веранды. Девочка в тот день приболела и не пошла на учебу. Пока мама забирала других детей из школы, Аня осталась дома за старшую. Вместе с ней были ее четверо братьев и сестер.
Аня спала, пока ее не разбудила младшая сестра Ангелина. К этому времени дом уже наполнился дымом. Огонь распространялся стремительно, поэтому выбраться из полыхающего жилища можно было только через окно.
Девочка признается, что поначалу немного растерялась, но потом собралась и приняла единственное верное решение. Она выбила стекло ногой и стала передавать детей соседу, который уже стоял на улице. Мужчина отвел младших на безопасное расстояние. А потом помог выбраться самой Ане, которая уже ничего перед собой не видела. Если бы не сосед, то, признается девочка, она бы не выжила.
Позже врачи диагностировали у школьницы ожоги дыхательных путей и порезы рук. Аня лежала в реанимации, а затем прошла долгий курс восстановления.
Дом сгорел дотла. Спасти ничего не удалось. Сейчас Беляковы живут в съемном доме. Местная администрация предложила им временное жилье, но для многочисленного семейства, состоящего из 13 человек, площадь 27 квадратных метров очень мала. Но они надеются, что в скором времени смогут обзавестись собственным домом.
Мама Ани Елена Белякова очень гордится своей дочерью и говорит, что если бы девочка не совершила героический поступок, то не представляет, что бы сейчас было.
На награждение в Москву кроме Ани Беляковой приехали дети-герои со всей России, в том числе и ребята из воссоединенных регионов, которые вступили в ряды волонтеров и буквально под пулями доставляют гуманитарную помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов.
— Вы все очень разные, но вас объединяют самые главные, самые драгоценные человеческие качества — смелость, неравнодушие, милосердие, — сказала на церемонии награждения Валентина Матвиенко. — Своим примером вы доказали, что подвиг не знает возраста. И сегодня у нас есть замечательная возможность пожать руку каждому из вас, рассказать всей стране о ваших благородных поступках. И, конечно, сказать слова благодарности вашим родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и наставникам — всем, кто воспитал таких замечательных ребят с большим, добрым сердцем.
Отважными и смелыми оказались и 15-летние Мирослав Фазлиев и Алан Валеев из Туймазов. В минувшие выходные подростки спасли целый класс при пожаре, случившемся в здании «Башинформсвязи». Тогда 17 старшеклассников, занимавшихся математикой на третьем этаже, попали в огненную ловушку.
Пожар вспыхнул на третьем этаже в холле. Основной выход был отрезан огнем.
— Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации, — вспоминает Мирослав. — Один из ребят выглянул в коридор и увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к запасному выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело, и мы с Аланом начали выбивать дверь вместе.
К приезду пожарных все уже успели выбежать на улицу. К счастью, никто не пострадал.
В МЧС Башкирии сообщили, что отважных ребят тоже планируют представить к награде.