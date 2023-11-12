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11:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет зимняя погода

На Урале затянулась ноябрьская оттепель.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 3 м/с 55% 769 мм рт. ст. +9°

В Свердловской области в ближайшие дни, 12—15 ноября, сохранится неустойчивая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до +4 градусов, ночью −3…+2. На севере региона в ночь на 13 ноября похолодает до −7 градусов.

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, 12 ноября днем осадков почти не будет, 13—15 ноября ожидается временами мокрый снег с дождем, местами сохранится гололедица.

«16 ноября при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание ночью до −1…-7 градусов, днем 0…-5», — рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко.

По предварительным прогнозам, начиная с 17 ноября на Урал придет вполне зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами.

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