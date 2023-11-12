11:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет зимняя погода
На Урале затянулась ноябрьская оттепель.
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В Свердловской области в ближайшие дни,
По данным синоптиков Уралгидрометцентра, 12 ноября днем осадков почти не будет,
«16 ноября при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание ночью до −1…-7 градусов, днем 0…-5», — рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко.
По предварительным прогнозам, начиная с 17 ноября на Урал придет вполне зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами.