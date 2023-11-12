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12:15 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Челябинский врач предупредил об опасности постоянной усталости

По словам Дмитрия Тарасова, главврача ГКБ № 1 Челябинска, это может быть связано с нарушением работы щитовидной железы, когда выделяет слишком мало или слишком много гормонов.

Источник: Freepik

В этом случае человек чувствует постоянную усталость, слабость, сонливость, снижение внимания.

«Крайне неприятный эффект — отмечаются проблемы в сфере репродуктивной системы: снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла», — рассказывает медик.

Также проблемы с щитовидкой могут проявляться в расстройствах стула, сухости кожи и выпадении волос. Если при этом человек ведёт здоровый образ жизни, а симптомы всё равно проявляются, то следует обратиться ко врачу, сдать анализы.

Только они смогут показать, нужно ли корректировать выработку гормонов и в щитовидке ли дело. Только после этого нужно принимать решение, как улучшить ситуацию.

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