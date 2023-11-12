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11:17 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии кабинеты участковых врачей будут открывать в новых ЖК

Новая мера будет одним из способов улучшить эффективность первичного звена в медицине в программе, рассчитанной до 2030 года.

Об этом на своей странице в соцсетях рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По словам министра, в ближайшие годы в медицине ключевым станет слоган «Путь к здоровью начинается #дома». Основной упор будет сделан на повышении доступности медпомощи, пациентоориентированность, применение цифровых технологий, преемственность между уровнями оказания медпомощи.

«Наша главная цель — приблизить медпомощь к жителям. В планах модернизация медучреждений Уфы, создание клинико-диагностических центров, внедрение роботизированного колл-центра, открытие офисов участковых врачей в новых ЖК, проведение школ здоровья в ФАПах и многое другое», — пояснил состав программы Айрат Рахматуллин.

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