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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский Союз отцов выступил за запрет абортов в частных клиниках

Новосибирский Союз отцов выступил за запрет абортов в частных клиниках. Об этом они написали в своей группе.

Источник: Reuters

— Взятие на себя ответственности за новую жизнь — это не всегда простое решение, но оно дает возможность принести на свет нового человека и подарить ему шанс на счастливое и полноценное существование. Наше общество должно поддерживать и поощрять такие решения, ставя интересы нерожденного ребенка на первое место, — говорится в группе «Союз Отцов Новосибирской области».

Активисты призывают бороться с пропагандой абортов. Они уверены, что нужно защищать право на жизнь каждого нерожденного ребенка.

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