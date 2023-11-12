15:10 (мск), источник: Нижегородская правда
Сова прилетела на перрон Московского вокзала в Нижнем Новгороде
Прохожие попытались поймать лесного обитателя.
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Сова прилетела на перрон Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Фотографией платформы 9 и ¾ поделились нижегородцы в соцсетях.
По словам очевидцев, сову пытались заклевать вороны. Прохожие попытались поймать лесного обитателя, чтобы помочь ему, но птица улетела.
«Букля прилетела встречать своего Гарри на Московский вокзал», — прокомментировали очевидцы.
Напомним, 22 октября сова залетела во двор родильного дома № 1 в центре Нижнего Новгорода. Местные вороны попытались заклевать лесную гостью. Сотрудники роддома спасли сову, посадили в коробку, а позже отвезли в лес и выпустили на волю. На следующий день похожая птица прилетела в больницу № 10 и на нее тоже напала банда ворон, сообщили очевидцы в соцсетях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что появление сов в роддоме и больнице Нижнего Новгорода объяснили сезонными миграциями.