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Палестино-израильский конфликт
11:15 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии открыли плотину на Нугушском водохранилище

Из-за дождей в водохранилище отмечается высокий уровень воды.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 3 м/с 55% 769 мм рт. ст. +9°
Источник: Национальный парк "Башкирия"

В Башкирии из-за высокого уровня воды приоткрыли плотину на Нугушском водохранилище. Об этом сообщили в нацпарке «Башкирия». Объявление сопроводили видеокадрами, как вода сбегает по порогам плотины.

«Не припомним, когда было такое», — прокомментировали открытие плотины в нацпарке.

По мнению старожил, похожая погода была в 1992 году.

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