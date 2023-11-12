11:15 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии открыли плотину на Нугушском водохранилище
Из-за дождей в водохранилище отмечается высокий уровень воды.
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В Башкирии из-за высокого уровня воды приоткрыли плотину на Нугушском водохранилище. Об этом сообщили в нацпарке «Башкирия». Объявление сопроводили видеокадрами, как вода сбегает по порогам плотины.
«Не припомним, когда было такое», — прокомментировали открытие плотины в нацпарке.
По мнению старожил, похожая погода была в 1992 году.