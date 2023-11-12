11:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми начали собирать декорацию «Царский стиль»
Ее установят возле Оперного театра.
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До Нового года осталось еще 50 дней, а в Перми уже начинают создавать новогоднее настроение: в магазинах появилась новогодняя атрибутика, а на улицах появляются первые украшенные елки.
В субботу, 11 ноября, к примеру, начали собирать декорацию возле Оперного театра «Царский стиль».
В городской администрации рассказали, что этой зимой в Перми появятся 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря, всего в городе появится более 3 тысяч новогодних элементов.