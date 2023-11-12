Главное
Палестино-израильский конфликт
11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми начали собирать декорацию «Царский стиль»

Ее установят возле Оперного театра.

До Нового года осталось еще 50 дней, а в Перми уже начинают создавать новогоднее настроение: в магазинах появилась новогодняя атрибутика, а на улицах появляются первые украшенные елки.

В субботу, 11 ноября, к примеру, начали собирать декорацию возле Оперного театра «Царский стиль».

В городской администрации рассказали, что этой зимой в Перми появятся 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря, всего в городе появится более 3 тысяч новогодних элементов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 12 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Кибербуллинг: как выяснить, что ребенка травят в сети, и помочь ему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
искусство