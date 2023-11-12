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12:13 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Южноуральский медик рассказал о самых опасных видах рака

Результатами исследования, в котором врачи выделили самые опасные виды онкологии в своём блоге поделился главный врач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

В основе логики ответов лежало понимание того, что есть опухоли, которые на ранних стадиях хорошо лечатся, а есть быстроразвивающиеся, забирающие людей буквально за месяцы.

На первое место врачи поместили меланому. Развивается такая онкология чрезвычайно быстро и при этом, практически не лечится. Больной может умереть в течение года. «Поэтому тщательнее следите за родинками на теле и при изменении формы или цвета сразу же обращаться к врачу», — подчёркивает Тарасов.

На втором месте, по мнению врачей, находится рак поджелудочной железы. Дело в том, что он обычно обнаруживается на 3 или 4 стадии, когда метастазы уже проникли в печень или почки. Для профилактики следует регулярно проходить диспансеризацию и хотя бы в раз год обследоваться УЗИ.

На третьем месте рак лёгких. Основная причина развития онкологии органов дыхания — курение. Для профилактики стоит раз в год делать флюорографию, а также отказаться от вредных привычек.

Особо тщательно за своим здоровьем стоит следить тем, у кого в роду уже встречалась онкология. И для профилактики стоит регулярно проходить диспансеризацию. Чем раньше болезнь будет обнаружена, тем легче её вылечить.

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