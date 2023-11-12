12:43 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 13 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 13 ноября 2023 года (информация обновляется в течение дня).
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Мероприятия, запланированные на 13 ноября.
ACТАНА
20.00 — Stand up: техническая вечеринка проекта (Ginza, Тұран даңғылы, 15).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка Driven by dreams (Esentai Gallery, проспект Аль-Фараби, 77/8).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Базовый курс флористики от Hellawes (Школа флористики Hellawes, ул. Бухар Жырау, 35, со стороны реки Есентай (Весновка)).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
18.30 — Спектакль «Соңғы қоңырау» (Театр «Жаңа Ғасыр», ул. Пушкина, 63).
19.00 — Концерт Bridge of times (Казахская государственная филармония им. Жамбыла, улица Калдаякова, 35).
19.00 — Спектакль «#Любовь решает все» (Театр Interius, улица Ришата и Муслима Абдуллиных, 38).
19.00 — Концерт Ne Prosto Orchestra: «Властелин колец» (Дворец Республики, пр. Достык 56).
19.30 — Моноспектакль Александра Филиппенко «В поисках живой души» (Театр драмы им. Мухтара Ауэзова, пр. Абая 103).
19.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
20.00 — Музыкальный спектакль «Зовите Меня Джордж» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).