11:39 (мск), источник: Om1.ru
В начале недели в Омск придут ветреная погода, туман и гололёд
При этом тепло не уходит.
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В первые три дня рабочей недели в Омске будет скользко и туманно. Такой прогноз погоды опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС.
В понедельник, 13 ноября, температура ночью составит от −3 до +2 градусов, ветер 3−8 м/с, ожидаются мокрый снег, дождь, гололёд и туман. Днём столбик термометра поднимется до +5 градусов, местами может пройти небольшой дождь.
Во вторник, 14 ноября, ночью температура составит от −4 до +1 градусов, в отдельных районах области может быть туман и гололёд, ветер — 5−10 м/с. Днём воздух прогреется до +7 градусов, а ветер усилится до 7−12 м/с.
В среду, 15 ноября, ночью ожидается от −3 до +2 градусов, днём — от +2 до +7 градусов. В некоторых районах могут быть умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя и гололёд. Днём ветер составит 7−12 м/с.