13:04 (мск), источник: АиФ Волгоград
В Волгограде открылась запись к Деду Морозу в ЦПКиО
Еще одна резиденция Деда Мороза откроется в Волгограде в преддверие новогодних праздников.
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Она откроется уже 9 декабря в мастерской «Подворье», сообщают в администрации Центрального парка культуры и отдыха.
Для юных горожан и гостей областного центра подготовят интерактивную программу, множество игр и мастер-классов, угостят горячим вкусным чаем и сладкими гостинцами от сказочного волшебника. В определенные часы он будет выходить из мастерской на прогулку по парку и пообщаться с ним в эти моменты смогут все желающие.
Запись на аудиенцию к Деду Морозу по ссылке.
Накануне волгоградцы подрались мешками за 100 килограммов гречки на фестивале в ЦПКиО.