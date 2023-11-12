Главное
Палестино-израильский конфликт
13:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде открылась запись к Деду Морозу в ЦПКиО

Еще одна резиденция Деда Мороза откроется в Волгограде в преддверие новогодних праздников.

Она откроется уже 9 декабря в мастерской «Подворье», сообщают в администрации Центрального парка культуры и отдыха.

Для юных горожан и гостей областного центра подготовят интерактивную программу, множество игр и мастер-классов, угостят горячим вкусным чаем и сладкими гостинцами от сказочного волшебника. В определенные часы он будет выходить из мастерской на прогулку по парку и пообщаться с ним в эти моменты смогут все желающие.

Запись на аудиенцию к Деду Морозу по ссылке.

Накануне волгоградцы подрались мешками за 100 килограммов гречки на фестивале в ЦПКиО.

 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта