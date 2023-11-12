В Росгвардии рассказали о странном дирижабле над Краснодаром

Комплекс «Око» устанавливается на привязной аэростат и поднимается в небо. С его помощью контролируется обстановка на земле.
«Росгвардейцы с высоты птичьего полета контролируют обстановку во время проведения массовых мероприятий. Комплекс в режиме реального времени фиксирует все, что происходит на земле, изображение выводится на экран оператора наземного мобильного комплекса Росгвардии», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Комплекс высотного наблюдения легко развертывается практически на любой площадке в течении 30 минут, после чего готов к передаче данных на центральный командный пункт, или радионаведению собственной охраны объекта. Заправляют аэростат гелием, максимальная высота подъема достигает 300 метров.