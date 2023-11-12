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13:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Росгвардии рассказали о странном дирижабле над Краснодаром

Белый аэростат, летавший в течение этой недели в небе над Краснодаром, оказался комплексом видеонаблюдения «Око», принадлежащем Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по Краснодарскому краю.

Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Комплекс «Око» устанавливается на привязной аэростат и поднимается в небо. С его помощью контролируется обстановка на земле.

«Росгвардейцы с высоты птичьего полета контролируют обстановку во время проведения массовых мероприятий. Комплекс в режиме реального времени фиксирует все, что происходит на земле, изображение выводится на экран оператора наземного мобильного комплекса Росгвардии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Комплекс высотного наблюдения легко развертывается практически на любой площадке в течении 30 минут, после чего готов к передаче данных на центральный командный пункт, или радионаведению собственной охраны объекта. Заправляют аэростат гелием, максимальная высота подъема достигает 300 метров.

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