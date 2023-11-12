13:34 (мск), источник: Городской репортер
В Ростовской области с 13 ноября не будет работать ТВ и радио
В Ростовской области на следующей неделе ряд населенных пунктов останутся без телерадиосигнала.
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Об этом сообщается на сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети».
13 ноября, в понедельник радиосигнал пропадет в Верхнедонском районе из-за отключение пункта Сухой Лог.
Далее, в среду 15 ноября телерадиосигнал с 11 до 17 пропадет из пункта вещания Керчик-Савров. Жители Октябрьского района в эти часы не смогут посмотреть ТВ и послушать радио.
В пятницу, 17 ноября без телерадиосигнала с 11 до 17 часов останутся жители Тарасовского района. В случае плохих погодных условий работы на станциях могут быть отложены на другие дни.