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13:19 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Космонавт показал вид на Краснодарский край с борта МКС

Космонавты в ходе полета показали впечатляющие видеозарисовки Краснодарского края и Крыма.

Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов из Роскосмоса продолжают свою миссию на Международной космической станции (МКС) в рамках 70-й длительной экспедиции. Видеоматериал был опубликован утром 12 ноября в Telegram-канале (18+) администрации Туапсе.

Во время загрузки произошла ошибка.

На опубликованных кадрах один из космонавтов представил несколько городов Кубани и даже Крымский мост. В своих комментариях он назвал имена городов, показывая красоту этой земли с орбиты. Эта миссия предоставила уникальную возможность увидеть родные места с высоты космоса.

Ранее, 9 ноября, экипаж МКС выполнил несколько важных задач, включая коррекцию орбиты станции с использованием двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24». Кроме того, проведены различные эксперименты по фотосъемке Земли с целью оценки экологической обстановки, отработке технических средств и методов контроля катастрофических событий на Земле, изучению характеристик МКС как среды для проведения исследований и других научных исследований.

В материале использовано видео с Telegram-канала (18+) t.me/krasnodarmediasu репост t.me/admtuapse (18+).

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