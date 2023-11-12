13:19 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Космонавт показал вид на Краснодарский край с борта МКС
Космонавты в ходе полета показали впечатляющие видеозарисовки Краснодарского края и Крыма.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов из Роскосмоса продолжают свою миссию на Международной космической станции (МКС) в рамках 70-й длительной экспедиции. Видеоматериал был опубликован утром 12 ноября в Telegram-канале (18+) администрации Туапсе.
На опубликованных кадрах один из космонавтов представил несколько городов Кубани и даже Крымский мост. В своих комментариях он назвал имена городов, показывая красоту этой земли с орбиты. Эта миссия предоставила уникальную возможность увидеть родные места с высоты космоса.
Ранее, 9 ноября, экипаж МКС выполнил несколько важных задач, включая коррекцию орбиты станции с использованием двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24». Кроме того, проведены различные эксперименты по фотосъемке Земли с целью оценки экологической обстановки, отработке технических средств и методов контроля катастрофических событий на Земле, изучению характеристик МКС как среды для проведения исследований и других научных исследований.
В материале использовано видео с Telegram-канала (18+) t.me/krasnodarmediasu репост t.me/admtuapse (18+).