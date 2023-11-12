13:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский «Амур» выиграл у одного из лидеров КХЛ — нижегородского «Торпедо»
На двоих команды забросили семь шайб.
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Хоккейный клуб «Амур» 12 ноября принимал на льду «Платинум Арены» команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Гости приехали в Хабаровск с хорошим настроением — 10 ноября они одержали победу во Владивостоке над «Адмиралом» со счетом 3:0. Хабаровчане же, наоборот, выходили на лед с проигрышем за плечами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для нижегородцев это была 7-я игра на выезде, но, как признался ранее их нападающий Максим Летунов, они уже адаптировались к разнице часовых поясов. Тем не менее, хабаровчане начали стремительно, и первая шайба в ворота волжан влетела уже на второй минуте первого периода.
Спустя три минуты «Амур» заработал штраф, а потом «провинились» и торпедовцы. Но несмотря на дальнейшее преимущество хабаровчан при игре «5 на 4», они потеряли шайбу в зоне соперника, который пошел на прорыв к воротам Игоря Бобкова. После удара шайба отскочила от стекла, а затем срикошетила от ноги хабаровского голкипера и предательски залетела в ворота «Амура».
Очередным нарушением «Торпедо» подарил хабаровчанам шанс поиграть в формате «5 на 4» в течение четырех минут. Но дальневосточники показывали себя хуже, чем нижегородцы играли в меньшинстве, на что трибуны «Платинум Арены» реагировали справедливым свистом. Наконец хабаровчане начали давить на ворота соперника, да так, что Адам Хуска потерял клюшку и стал похож без нее на вратаря команды «Старт» — клуба по хоккею с мячом из Нижнего Новгорода. Капитан «тигров» все-таки затолкал шайбу в ворота «Торпедо», хотя формально это произошло уже в равных составах. На первый перерыв команды ушли со счетом 2:1.
На 4-й минуте игрового отрезка «тигры» получили двухминутный штраф и «Торпедо» понадобилось всего 14 секунд, чтобы реализовать свое большинство. Шансов Игорю Бабкову не оставил как раз Максим Летунов. Спустя еще три минуты хабаровчане ошиблись в средней зоне, оставив вратаря одного в своей зоне. Итог — 2:3 в пользу гостей с берегов Волги.
Спустя 11 минут белорусский нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий практически от синей линии точно отправил шайбу в ворота Хуска, восстановив статус-кво в счете на табло. В ассистентах у него выступали Иван Мищенко и Кирилл Слепец. Команды ушли на второй перерыв со счетом 3:3, притом, что гости вдвое перебросали хозяев и в два раза дольше находились в атаке. Третий период команды начали достаточно дисциплинированно, и игра продолжалась без остановки более трех с половиной минут. Однако торпедовцы получили штраф, сфолив на Кирилле Слепце, который пошел в атаку на ворота Хуска. Хабаровчане в этот раз не упустили возможность воспользоваться численным преимуществом и Александр Брынцев вывел «тигров» вперед.
За две минуты до конца матча тренерский штаб «Торпедо» взял тайм аут, после которого голкипер нижегородцев был заменен шестым полевым игроком. Игорю Бобкову пришлось попотеть под натиском гостей, но он выстоял. «Амур» из этой игры вышел победителем со счетом 4:3.
— Сегодня у нас был очень самобытный соперник, «Торпедо» не похоже ни на одну команду КХЛ. Но наши ребята играли очень самоотверженно. Также чувствовалась сумасшедшая поддержка болельщиков, для нас сегодня это был шестой полевой игрок. Теперь мы готовимся к следующей игре и надеемся на победу, — прокомментировал после игры главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
13 ноября хабаровчане отправляются на выезд. Следующий матч они проведут в Москве, где их соперником будет столичный ЦСКА. Игра состоится 15 ноября.