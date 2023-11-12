Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях

«Переговоры велись еще в прошлом году. После того, как в Ростове закупят суда, будут решаться вопросы об организации перевозок в Крым и прорабатываться маршрут. Но точно один из маршрутов пройдет до Ялты», — рассказал Лукашенко.
Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В следующем году приобретем судно на подводных крыльях “Метеор 120М” на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Таганрог-Волгоград. Планируем и другие маршруты, включая Краснодарский край и Крым», — написал он в Telegram-канале.
Заявление было сделано после тестирования речного судна «Валдай», которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения — 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.