Главное
Палестино-израильский конфликт
13:37 (мск), источник: РИА Крым

Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры велись еще в прошлом году. После того, как в Ростове закупят суда, будут решаться вопросы об организации перевозок в Крым и прорабатываться маршрут. Но точно один из маршрутов пройдет до Ялты», — рассказал Лукашенко.

Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В следующем году приобретем судно на подводных крыльях “Метеор 120М” на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Таганрог-Волгоград. Планируем и другие маршруты, включая Краснодарский край и Крым», — написал он в Telegram-канале.

Заявление было сделано после тестирования речного судна «Валдай», которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения — 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Уверен в себе': в США впали в уныние после поездки Путина
В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта