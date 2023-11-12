Главное
Палестино-израильский конфликт
15:02 (мск), источник: Нижегородская правда

«Мисс Нижний Новгород» Дарья Луконькина сняла видео в защиту Артемовских лугов

Нижегородка в видео хотела показать красоту родной природы всему миру и объяснить, почему важно ее сохранять.

Источник: кадр видео

Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода снялась в видео в защиту Артемовских лугов. Ролик опубликован в соцсетях природного пространства.

Видео станет эко-презентацией мисс Красы России Дарьи Луконькиной на конкурс «Мисс Земля 2023», который будет проходить во Вьетнаме 22 декабря.

Нижегородка в видео хотела показать красоту родной природы всему миру и объяснить, почему важно ее сохранять.

«Я верю, что каждый может помочь сохранить удивительную природу! Маленькими шагами вместе мы сможем изменить наш мир», — отметила девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике Дарья Луконькина рассказала, что в детстве часто гуляла в Артемовских лугах с родителями. Сейчас последний сохранившийся участок реликтовой волжской поймы, расположенный между Нижним Новгородом и Кстовом, находится под угрозой исчезновения. Чтобы сохранить природу девушка вместе с волонтерами убирает мусор в Артемовских лугах.

Напомним, что студентка педагогического университета уже 3 года работает моделью и выступает в группе болельщиц ХК «Торпедо». Дарья победила в финале всероссийского конкурса «Краса России-2022» и получила путевку на международный этап. Сейчас девушка активно готовится к конкурсу, изучая английский язык и занимаясь в спортзале. «Мисс Земля — 2023» пройдёт 22 декабря во Вьетнаме. Дарья станет одной из 77 участниц со всего мира.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Мисс Нижний Новгород» Дарью Луконькину назвали «русской Барби».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Андрей Дахин: «Экспозиция показывает ключевые направления развития региона»
Максим Лубяной: «Идея нижегородского стенда — сохранение традиций и развити
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экологиямода и красота