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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовой ветер до 20 м/с ожидается в Самарской области 13 ноября

Желтый уровень погодной опасности снова объявили из-за сильного ветра в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 3 м/с 45% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 13 ноября, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление юго-восточного ветра и южного ветра, порывы которого достигнут 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, штормовой ветер не утихает в регионе уже несколько дней подряд.

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