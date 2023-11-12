17:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели
Неделя начнется с резкого похолодания, но затем температура вновь поднимется, обещает Узгидромет.
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На Узбекистан надвинулся холодный фронт, в начале недели температура воздуха в отдельных регионах до нуля, а в предгорных и горных районах — до минусовой отметки, предупреждает Узгидромет.
Однако к середине недели столбики термометров поползут вверх. Кроме того, всю первую половину недели по всей республике местами возможен туман. Осадков не ожидается.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: 14 ноября ночью от 0 до +3 градусов, днем 14−16 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: 14 ноября ночью 1−6, днем 15−20 градусов тепла,
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдаринская области: 14 ноября ночью 1−6, днем 15−20 градусов,
Кашкадаринская И Сурхандаринская области: ночью 5−10, днем 14 ноября 20−25,
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 1−6, днем 14 ноября 13−18,
предгорные и горные районы: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 14 ноября 6−11,