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17:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели

Неделя начнется с резкого похолодания, но затем температура вновь поднимется, обещает Узгидромет.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 3 м/с 45% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На Узбекистан надвинулся холодный фронт, в начале недели температура воздуха в отдельных регионах до нуля, а в предгорных и горных районах — до минусовой отметки, предупреждает Узгидромет.

Однако к середине недели столбики термометров поползут вверх. Кроме того, всю первую половину недели по всей республике местами возможен туман. Осадков не ожидается.

Температура воздуха:

Каракалпакстан, Хорезмская область: 14 ноября ночью от 0 до +3 градусов, днем 14−16 градусов тепла; 15—16 ноября;

Бухарская, Навоийская области: 14 ноября ночью 1−6, днем 15−20 градусов тепла, 15—16 ноября ночью 3−8, днем 18−23 выше нуля;

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдаринская области: 14 ноября ночью 1−6, днем 15−20 градусов, 15—16 ноября ночью 3−8, днем 17−22 градуса тепла;

Кашкадаринская И Сурхандаринская области: ночью 5−10, днем 14 ноября 20−25, 15—16 ноября 22−27 градусов тепла;

Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 1−6, днем 14 ноября 13−18, 15—16 ноября 15−20 градусов тепла;

предгорные и горные районы: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 14 ноября 6−11, 15—16 ноября 8−13 градусов тепла.

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