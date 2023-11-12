Зима на пороге: синоптики предупредили белорусов о наступлении холодов

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Синоптики ожидают, что на следующей неделе все чаще будут чередоваться дождь и снег.
Как заявили в Белгидромете, в начале семидневки будет преобладать облачная погода. Местами пройдут дожди, а их вероятность в целом по стране составит 70−80%. В понедельник дневная температура воздуха составит +4…+6°C, на юге страны — до +8°C. Ночью отметка термометра опустится до нулевых значений.
Помимо холода и зябкости, ожидается довольно сильный ветер: его порывы могут достигать 14 м/с. Во вторник возможен мокрый снег, высокая влажность (до 90%) и все такая же температурная обстановка — +4…+6°C днем и около 0 ночью.
В среду, 15 ноября, станет еще более прохладно. Все потому, что за ситуацию в атмосфере будут отвечать влажные и холодные воздушные массы. Как уточняет синоптик Рябов, время от времени осадки в виде мокрого снега и дождя будут сменять друг друга. И хотя ветер будет уже не такой порывистый, как в начале недели, температурный фон все равно понизится. Ночью возможны заморозки до −1°C, днем воздух будет прогреваться до +2…+6°C.
В начале второй половины недели, в четверг, 16 ноября, погодные условия кардинальным образом не изменятся. Ветер умеренный, влажность по-прежнему высокая, вероятность осадков — тоже. Ночью от −3 до + 3, днем — от +1 до +8°C по югу.
Осадки ожидаются и в следующие выходные, поэтому сбор осенних листьев для гербария или уборку на участке можно перенести на другой день. Предварительный прогноз на субботу-воскресенье, 18—19 ноября, такой: днем +2..+4°C, ночью — от −2 до +3°C. Временами порывистый ветер, дождь и мокрый снег.