09:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже разразилась ноябрьская гроза с градом
Разгул стихии сопровождал сильный ветер.
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Около 18 часов в воскресение, 12 ноября, в Воронеже поднялся сильный ветер, как и обещали накануне синоптики. Потом небо стремительно заволокло тучами, через которые засверкали молнии, сопровождаемые раскатами грома. Гроза в ноябре — крайне редкое погодное явление.
В нескольких районах города гроза сопровождалась дождем и даже градом. О ледяных осадках сообщили жители Северного и Центрального районов, а также Левобережья.
Причина непогоды — прохождение холодного атмосферного фронта над территорией Воронежской области на фоне аномально теплой погоды.
Согласно прогнозам, на предстоящей неделе в регионе ожидается похолодание. Дневная температура опустится до 5−6 градусов выше нуля.