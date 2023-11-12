20:28 (мск), источник: Фонтанка
От юга до севера. Посмотрите, как Петербург окружает Новый год
В разных районах Петербурга начали устанавливать новогодние ели и украшения.
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Несмотря на серые дни, вечера в Петербурге становятся чуть ярче. Причиной тому — новогодние ели, появляющиеся в разных районах города и раскрашивающие серый ноябрь яркими красками.
Одной из первых ель появилась в Стрельне, рассказывает телеграм-канал «Фонтанки». Читатели сообщают о том, что полюбоваться на новогодние деревья уже можно на Выборгском шоссе, близ станции метро «Озерки», на Светлановской площади и пересечении Ленинского проспекта с улицей Котина.
Сиять украшениям пока не мешает даже моросящий дождь.
Местами огни на елках включают даже в те моменты, когда деревья еще не собраны. Так произошло, например, у станции метро «Черная речка». Там ель засияла 9 ноября.
Напомним, что 2024 год в Петербурге собираются встречать с размахом. Традиционная рождественская ярмарка разместится на нескольких площадках, а Дворцовую площадь перекрывать не будут. Напротив, на главной площади города планируется провести гуляния.