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20:05 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Целая серия магнитных бурь ожидается в ближайшие недели

Согласно прогнозу Лаборатории солнца ФИАН, начало следующего цикла магнитных бурь ожидается 22 ноября.

Источник: Смартпресс

И продлятся они, то снижая интенсивность, то усиливаясь снова, по 26 ноября включительно.

Спустя несколько дней, 3 декабря начнется новая серия возмущений в магнитосфере Земли, которая будет длиться по 6-е число.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.

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