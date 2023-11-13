10:38 (мск), источник: Комсомольская правда
«Во всем виноваты нелегалы»: Финские пограничники объяснили, почему перестали пропускать россиян на велосипедах
Финляндия запретила въезд из России на велосипедах из-за нелегалов.
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С 9 ноября Финляндия не пускает к себе россиян на велосипедах. Это касается пунктов пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа, через которые пешком, кстати, тоже не пройти. Оказалось, финны приняли такое решение из-за большого количества нелегалов. Только за последнюю неделю пограничники зарегистрировали 30 попыток попасть в страну нелегально. Об этом местным журналистам заявил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
— Они ехали с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов, — пояснил Луккари и добавил, что многие из них делали это ради убежища.
Отметим, ранее финские пограничники уже жаловались на возросший поток нелегальщины. Всего зафиксировали 91 попытку пересечь границу с проблемными документами. В основном, у людей не было нужной визы. Все они — граждане третьих стран, и, по мнению финнов, использовали Россию в качестве транзита, чтобы запросить потом убежище в Финляндии.