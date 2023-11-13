Главное
Палестино-израильский конфликт
09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Трамваи № 6 и № 7 запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году

На трамвайном кольце проводятся ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

Движение трамваев № 6 и № 7 запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во ВКонтакте.

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, реконструкция трамвайных путей продолжится до конца 2023 года. Соответственно, до завершения ремонтных работ движение по трамвайным маршрутам № 6 «Московский вокзал — Центр Сормово» и № 7 «Московский вокзал — Улица Ярошенко» будет прекращено.

Пока реконструкция трамвайных путей не закончится, будут работать компенсационные маршруты общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что трамваи № 6 и № 7 начнут курсировать в Сормовском районе Нижнего Новгорода до конца 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Военная спецоперация на Украине 13 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта