09:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Трамваи № 6 и № 7 запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году
На трамвайном кольце проводятся ремонтные работы.
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Движение трамваев № 6 и № 7 запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во ВКонтакте.
По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, реконструкция трамвайных путей продолжится до конца 2023 года. Соответственно, до завершения ремонтных работ движение по трамвайным маршрутам № 6 «Московский вокзал — Центр Сормово» и № 7 «Московский вокзал — Улица Ярошенко» будет прекращено.
Пока реконструкция трамвайных путей не закончится, будут работать компенсационные маршруты общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что трамваи № 6 и № 7 начнут курсировать в Сормовском районе Нижнего Новгорода до конца 2023 года.