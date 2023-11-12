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12 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Последний тёплый день осени: Жителей Молдовы ждут в понедельник не ноябрьские +12 градусов и солнце, а потом неделю дожди и холода

Прогноз погоды от синоптиков на 13 ноября 2023 года.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 4 м/с 44% 767 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Ну, что же, скажем природе «спасибо» за такую необычайно теплую осень! А теперь расскажем подробнее о погодке на понедельник, 13 ноября. Спойлер — это, наверное, последний теплый осенний день.

Ночью синоптики нам прогнозируют всего до 7 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра даже опустится на два деления.

Зато днем воздух прогреется до 12 градусов тепла, будет солнечно. Слава Богу, осадков не ожидается.

Вечером ожидается до 7 градусов выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 4 метра в секунду, а относительная влажность — 65%.

Но зато, начиная со вторника, нас ждут затяжные дожди почти всю неделю. А температура воздуха будет максимум 9−13 градусов тепла.

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