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12 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Петришенко высказался о питании в детских садах Беларуси

Вице-премьер Игорь Петришенко высказался о питании в детских садах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Игорь Петришенко во время рабочей поездки в Барановичи 11 ноября высказался о питании в детских садах Беларуси.

Как пишет sb.by, на встречу с замглавы Совета министров пригласили заведующих детских садов Барановичей. Петришенко заметил, что в дошкольных учреждениях имеются моменты для совершенствования культуры питания. В том числе речь про дооснащение пищеблоков.

Когда подобные нюансы, касающиеся не только школ, но и детсадов, учтут, «мы действительно скажем, что проблема с организацией качественного питания в учреждениях образования решена». Об этом высказался чиновник.

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