12 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Вице-премьер Петришенко высказался о питании в детских садах Беларуси
Вице-премьер Игорь Петришенко высказался о питании в детских садах Беларуси.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вице-премьер Игорь Петришенко во время рабочей поездки в Барановичи 11 ноября высказался о питании в детских садах Беларуси.
Как пишет sb.by, на встречу с замглавы Совета министров пригласили заведующих детских садов Барановичей. Петришенко заметил, что в дошкольных учреждениях имеются моменты для совершенствования культуры питания. В том числе речь про дооснащение пищеблоков.
Когда подобные нюансы, касающиеся не только школ, но и детсадов, учтут, «мы действительно скажем, что проблема с организацией качественного питания в учреждениях образования решена». Об этом высказался чиновник.