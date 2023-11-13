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00:07 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 13 ноября

Этот день является 317-м в григорианском календаре, до нового года остается 48 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 13 ноября отмечается Всемирный день доброты? Так что обязательно сделайте хотя бы одно доброе дело. О том, чем еще ознаменовано 13 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 13 ноября

В 1872 году свет увидело первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.

В 1968 году в США состоялась премьера мультфильма «Yellow Submarine», который был посвящен «Битлз».

В 1987 году на экранах Британии представляют первый коммерческий презерватив (без названия марки).

Также в этот день отмечается Международный день слепых.

Кто родился 13 ноября

Писатель Роберт Льюис Стивенсон (1850−1894).

Актриса Вупи Голдберг (1955).

Актриса Елена Цыплакова (1958).

Актер Джерард Батлер (1969).

13 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Также 13 ноября — день памяти мученика Епимаха Нового, Спиридона и Никодима.

Именины

В этот день именины у Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Иннокентия, Ивана, Кузьмы, Леонида, Петра, Николая, Романа, Сергея, Степана, Якова, Трофима и Федора.

13 ноября в народном календаре

В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. На Руси в этот день кур переводили в зимние закуты и выбирали старых и слабых птиц на убой.

У рыбаков также в этот день был свой праздник: «Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь». Охотники же говорили: «На ловца и зверь бежит».

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