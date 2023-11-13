00:07 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 13 ноября
Этот день является 317-м в григорианском календаре, до нового года остается 48 дней.
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Знаете ли вы, что 13 ноября отмечается Всемирный день доброты? Так что обязательно сделайте хотя бы одно доброе дело. О том, чем еще ознаменовано 13 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 13 ноября
В 1872 году свет увидело первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
В 1968 году в США состоялась премьера мультфильма «Yellow Submarine», который был посвящен «Битлз».
В 1987 году на экранах Британии представляют первый коммерческий презерватив (без названия марки).
Также в этот день отмечается Международный день слепых.
Кто родился 13 ноября
Писатель Роберт Льюис Стивенсон (1850−1894).
Актриса Вупи Голдберг (1955).
Актриса Елена Цыплакова (1958).
Актер Джерард Батлер (1969).
13 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Также 13 ноября — день памяти мученика Епимаха Нового, Спиридона и Никодима.
Именины
В этот день именины у Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Иннокентия, Ивана, Кузьмы, Леонида, Петра, Николая, Романа, Сергея, Степана, Якова, Трофима и Федора.
13 ноября в народном календаре
В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. На Руси в этот день кур переводили в зимние закуты и выбирали старых и слабых птиц на убой.
У рыбаков также в этот день был свой праздник: «Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь». Охотники же говорили: «На ловца и зверь бежит».