Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник

«Ветер ночью юго-западный, днем восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на побережье до +12, днем +12…+17, в горах +6…+11 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 8−13 м/с, днем восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, температура воздуха +10…+12 градусов, днем переменная облачность, временами дождь, столбики термометров покажут +14..+16 градусов. В Евпатории дождей не ожидается, ночью и днем переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха +10…+12, днем +14…+16 градусов.
На выходных в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Вечером в субботу в МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду. В Севастополе был остановлен рейд, в воскресенье ограничение движения морского транспорта в городе продолжило действовать. Также из-за сильного ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы.
В Черноморском районе Крыма штормовой ветер оставил людей без электричества, шторм в Севастополе повалил деревья и повредил линию электропередачи, а в Керчи помешал ликвидации взрывоопасного предмета.