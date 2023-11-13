13 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский врач дал 10 советов по защите от стресса и контролю над ним
Белорусский медик дал простые и экзотические советы по контролю над стрессом.
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Как научиться жить со стрессом, правильно реагировать на него в интервью sb.by рассказал завотделом общественного здоровья Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Виктор Данилович.
По его словам, признаки стресса — постоянные беспокойство и усталость, рассеянность, боли в сердце, расстройство пищеварения, аллергия, напряжения и боль в мышцах плеч, шеи, спины.
Среди советов Виктора Даниловича по защите от стресса — и самые простые на первый взгляд и экзотические. Среди на первый взгляд обычных — избегать конфликтов и не вступать в полемику без нужды, не переоценивать важность проблемы, при начинании дела предполагать и неблагополучный его исход и для этого иметь запасной вариант, «не варить» в голове только негативные мысли, не заниматься самокопанием, помнить, что ваши неприятности по сравнению с бедами других — это мелочь, за поддержкой идти к родным и близким, старайтесь радоваться мелочам и больше улыбаться и смеяться, не пытайтесь изменить то, что не можете сделать, лучше примите это как неизбежность.
Среди экзотических советов — все неприятности подробно записать на бумаге потом скомкать ее и с удовольствием выбросить, без свидетелей покричать вволю, слепить «обиду» из пластилина, комкать ее, ругать, бить.
«Старайтесь каждое испытание, выпавшее на вашу долю, воспринимать как очередной урок мужества, прощения и терпения», — советует медик.
Еще среди его предложений — ударить по стрессу физнагрузкой, а именно ходьбой, бегом, плаваньем, контрастным душем, а также отдыхать, расслабляться, снимать напряжение с плечевого пояса.
И помнить, что все проблемы рано или поздно разрешаются.