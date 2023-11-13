Валиева — без медали, Семененко ошибся, Мишина и Галлямов побили свой рекорд. Что случилось на втором дне Гран-при по фигурному катанию в Казани

В воскресенье, 12 ноября, в Казани завершился четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены показали свои произвольные программы, после которых таблица лидеров коренным образом поменялась. Подробнее — в статье «КП».
Семененко не удалось забрать «золото»
Несмотря на то, что после короткой программы по результатам лидировал Евгений Семененко, победу с итоговым счетом в 287,40 балла одержал Владислав Дикиджи.
«С одной стороны, я тренировался в последнее время очень усердно, по сути, должен был победить. Потому что, если работаешь, то все будет хорошо, но не думал, что настолько. Думал попасть в тройку, о первом месте не размышлял», — рассказал фигурист.
Семененко во время проката совершил много ошибок, в результате — 266,24 балла и второе место. К слову, еще один из фаворитов зрителей Макар Игнатов также из-за своих ошибок остался без медали, хотя по итогам короткой программы занимал третье место.
«Я считаю, что это хороший результат. По поводу нынешнего проката скажу так — бывает. Конечно, есть такое негативное послевкусие, но оно все равно компенсируется вторым местом. По сумме двух этапов прокаты были рабочие, неплохие. Дальше будем работать. Сегодня немного оступился, но надеюсь в будущем будет лучше», — поделился эмоциями Евгений.
Тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин, набрав в сумме за две программы 257,63 балла. Сейчас у фигуриста в планах готовиться к своем главному старту — Чемпионату России.
«Лучше откатал, качественнее. Конечно, есть некие недоработки. Упал с сальхова, к сожалению. Для себя я галочку поставил, что было все хорошо. Будем идти работать, менять контент не будем. Просто нужно чище, свободнее катать, не зажато, а с полетом», — считает «бронзовый» призер.
Валиевой обнулили два прыжка
Безусловно, все зрители ожидали произвольное выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Однако несмотря на то, что соревнования проходили в ее родном городе, фигуристке даже не удалось попасть в тройку лучших — 213,59 балла. Вероятно сказалось то, что перед Гран-при у спортсменки проходили слушания в CAS по делу о положительной допинг-пробе.
После короткой программы фигуристка лидировала и прилично обгоняла по очкам большинство соперниц, однако произвольный прокат начался не так гладко: падение на разминке, затем — падение с четверного тулупа на прокате.
Валиева допустила две технические ошибки: не удержала равновесие на слайде, что судьи посчитали за падение и вычли один балл.
Кроме того, Камила допустила повтор элементов. Она исполнила две комбинации прыжков с небольшой паузой между элементами, что по правилам называется не каскадом прыжков, а секвенцией. Правилами разрешается исполнить лишь одну секвенцию в произвольной программе, в то время как Валиева прибегла к этому элементу дважды, в результате чего судьи приняли решение обнулить фигуристке два прыжка: тройной тулуп и двойной аксель.
Из-за этих ошибок Камила Валиева осталась без медали. Не исключено, что команда фигуристки может подать протест на результаты соревнований.
По итогу места на Гран-при в Казани распределились так: воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьева заняла первое место (228,81 балла), второй стала Алина Горбачева (219,02 балла), замкнула тройку лидеров также ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова (214,54 балла).
В парном катании лидеры все те же
Первое место заняли фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они побили свой мировой рекорд, поставленный на чемпионате Европы 2022 года, и получили 158,25 балла за два проката. Для пары это уже второе «золото» на этапах Гран-при. В этот раз они выступили с обновленной программой и костюмами.
«Мы пришли к тому, что нам становится скучно работать над одной и той же программой ничего не меняя, поэтому каждый раз мы стараемся, что-то добавлять, и к соревнованиям в Казани мы поработали с хореографом по актерскому мастерству, добавили эмоций, отношений в паре», — рассказали фигуристы. — «Мы довольны прокатом. Конечно, никуда без всяких мелочей, но в целом вариант рабочим оказался».
На вопрос, чем запомнились соревнования в Казани, Александр шутит: «Закупил очень много чак-чака для себя и родителей». Анастасия же отметила, что меньше нервничала и получила удовольствие, поскольку фигуристку приехала поддержать практически вся семья.
«Серебро» на первом для себя этапе Гран-при в этом сезоне, после длительного перерыва удалось завоевать Екатерина Чикмаревой и Матвею Янченкову — 215 баллов. Фигурист три месяца не катался, и его напарнице приходилось тренироваться одной.
«Можно сказать, что эта медаль одна из самых тяжелых. Потому что подготовка шла очень тяжело. У Моти была травма, у меня была травма. Переживали самое плохое время нашей карьеры, но мы справились, и я горжусь нами, было очень тяжело правда, но мы молодцы», — поделились фигуристка. — «Близкие, друг друга поддерживали, и болельщики поддерживали — ты борешься с трудностями и справляешься».
Третьего места на пьедестале удостоились Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, набрав 214,87 балла. Пара заявила, что до Чемпионата России стартовать больше нигде не планирует.
«Не чисто, вот и все, что еще сказать. Было бы чисто могли бы стать вторыми. На произвольной катались увереннее. Самые запоминающиеся моменты — оценки, оценки нас и наших коллег, на удивление, думали они будут другие, но справедливости ради получилось почти столько же, сколько и на предыдущем этапе. Мы ровненько держимся. Стабильность — залог успеха. Будем готовиться к Чемпионату России и искоренять все ошибки, улучшать прокат».