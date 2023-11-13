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03:44 (мск), источник: Комсомольская правда

О невероятном потеплении сообщили синоптики. Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 ноября

Ветер до 6 м/с и −1 градус ожидаются в Иркутске 13 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 2 м/с 66% 768 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В столице Приангарья днем в понедельник ожидается до −1…-3 градусов. При этом существенных осадков 13 ноября не предвидится, а скорость ветра будет колебаться от 1 до 6 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики также рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 ноября.

Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 ноября: прогноз синоптиков

На Иркутск надвигается невероятное потепление. В Приангарье придут воздушные массы с востока Казахстана, поэтому днем температура воздуха в регионе поднимется не только до нуля градусов, но и будет со знаком «+». Ночами, правда, по-прежнему холодно, а значит и по утрам также лучше одеваться теплее. Например, утром в понедельник столбики уличных термометров местами показывают до −14. В ночь на вторник иркутян ждет −9 градусов и, кстати, специалисты Иркутского Гидрометцентра предупреждают о небольшом кратковременном снеге. Днем осадки усилятся.

— Вероятность того, что 14 ноября пойдет снег — 82%, прогнозируем, что выпадет до 1.9 мм, — говорят метеорологи. — Погода будет облачной, температура воздуха −1.

Облачность продлится и в ночь на среду, равно как и снег. Выпадет еще 1.5 мм осадков, показатели термометров на улицах города станут колебаться в районе −7 градусов.

Прояснится в городе днем 15 ноября. Из-за облаков временами начнет выглядывать солнце, однако, теплее от этого не станет. Синоптики обещают до −3 градусов. В ночь на 16 число в региональном центре −9, а днем до +2. Погода, вероятно, несвойственная ноябрю в наших широтах.

— В ночь на пятницу без осадков и до −6 градусов, — добавляют синоптики Гидрометцентра России. — Днем температура воздуха прогреется до +1.

Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 ноября: прогноз на выходные

Погода в Иркутске в выходные должна стать поводом для прогулок на свежем воздухе. Горожане смогут еще насладиться погожими деньками. В ночь на субботу в Иркутске −7 градусов, днем столбики термометров на улице покажут +2 градуса. В дневное время вероятен мокрый снег с дождем.

Немного похолодает в воскресенье. Днем обещают до −3 градусов. При этом, по данным портала Гисметео, осадков и сильного ветра 19 ноября синоптики не обещают.

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