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03:04 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам назвали еще один способ накопить на пенсию

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С 1 января 2024 года начнет действовать программа формирования долгосрочных сбережений. Как ею воспользоваться, чтобы увеличить пенсию, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, желающим принять участие в программе необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом. При этом первый год участник оплачивает взносы сам, государство подключается со второго года. Софинансирование длится три года.

Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее 2 тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. «Максимальная сумма, которую оно добавит — 36 тысяч рублей в год», — пояснила эксперт.

Периодические выплаты смогут ежемесячно получать мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет. По словам юриста, эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными.

Однако в особых жизненных ситуациях — оплата дорогостоящего лечения и потеря кормильца участника — граждане смогут использовать средства сбережений досрочно без расторжения договора, уточнила Ногайлиева.

Правопреемники умершего участника программы получат остаток средств на счете во всех случаях, кроме одного — если ему перед смертью была назначена пожизненная ежемесячная выплата.

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