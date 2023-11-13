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03:32 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморцы больше других дальневосточников платят по ипотеке

По соотношению ипотечных платежей к ежемесячным доходам край занял первое место на ДВ.

Источник: Freepik

Приморье вошло во топ-40 регионов России по соотношению ипотечных платежей к ежемесячным доходам населения. Соответствующий рейтинг составили специалисты РИА «Новости».

По этому показателю Приморье заняло 34 место в стране. В среднем на обслуживание ипотеки у жителей региона уходит 47,6 всех доходов.

Средний размер ипотечного кредита на покупку квартиры в Приморье составляет 4 с половиной миллиона рублей, а его средний срок — 275 месяцев.

Приморцы отдают за ипотеку больше, чем жители других дальневосточных регионов. В соседнем Хабаровске дела обстоят лучше — здесь ежемесячные ипотечные платежи составляют 43,8 доходов жителей региона. На Сахалине этот показатель ещё меньше — при большей средней сумме кредита сахалинцы отдают за ипотеку лишь 31,6 процента заработка.

Лидерство Приморья объясняют крайне высокими ценами на недвижимость, сопоставимыми с московскими.

Проще всего в стране обслуживать ипотеку в Магаданской области. Здесь ежемесячные платежи составляют всего четверть доходов населения. А хуже всего обстоят дела в Калмыкии — там на обслуживание ипотеки у жителей уходит свыше 90 процентов заработка.

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