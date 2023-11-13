03:25 (мск), источник: AmurMedia.ru
Пока вы спали: «шерсть России», меню с «Титаника», сенсация в Казани, опустевшие полки
Редакция ИА AmurMedia предлагает обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке.
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В России предлагают ввести новый знак качества, он имеет условное обозначение «Шерсть России». Экземпляр меню с «Титаника» продан на аукционе за £84 тыс. ($102,6 тыс.) в Великобритании. Сенсация в Казани: Валиева осталась без медали на Гран-при, Тутберидзе хочет оспорить судейство. Немецкие покупатели жалуются на отсутствие продуктов в магазинах. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока от ИА AmurMedia.
ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах
Фракция ЛДПР считает необходимым предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми поездами дальнего следования, заявил лидер фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале (18+). Он отметил, что отдых всей семьей — это большие расходы, транспортные занимают немалую часть бюджета, рассчитанного на отдых. Именно поэтому многодетные семьи часто проводят лето дома, а не на море, сообщает РИА Новости (18+).
Власти потратят на оборону и безопасность 39% бюджета в 2024 году
В следующем году расходы казны на оборону составят 10,8 трлн рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,4 трлн. Таким образом, суммарно власти потратят на защиту страны 14,2 трлн — это 38,6% всех трат бюджета (36,6 трлн), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. «Главный приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации. Еще одна безусловная цель — выполнение социальных обязательств. В сфере соцполитики предусмотрено финансирование целого ряда мер», — отметили в ведомстве. На заседании бюджетного комитета ГД 16 октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что, несмотря на увеличение расходов на оборону, бюджет РФ не военный. Министр уточнил, что безусловный приоритет — социальные нужды, на которые заложено более 30% всех трат, сообщают «Известия» (18+).
В России снизился спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья
В России резко снизился спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья. Как выяснили «Известия», только за прошедший месяц он упал почти наполовину. Причина — высокие ставки банков, которые в среднем по рынку выросли примерно до 17 процентов. Чтобы привлечь клиентов, кредитные организации сейчас чаще всего устанавливают льготные платежи в первый год обслуживания ипотеки или обещают моментально снизить ставку, как только это станет возможным. Поэтому не исключено, что в ближайшее время увеличится спрос на новостройки, которые можно приобрести по более выгодным условиям, сообщает РЕН ТВ (18+).
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
В России предлагают ввести новый знак качества, он имеет условное обозначение «Шерсть России». Это следует из рекомендаций министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Такой знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах — в одежде, ткани и так далее. Согласно рекомендациям совета, это снизит число фальсифицированной продукции на российском рынке. В СФ также предлагают осуществлять контроль за качеством готовых изделий из шерстяного сырья, в том числе продаваемых онлайн: имеется в виду их соответствие заявленному составу, сообщают «Известия» (18+).
В России живые ели и сосны подорожали перед Новым годом
В России набирает ход подготовка к Новому году, до которого остается всего около полутора месяцев. Магазины завозят живые ели и сосны, и они обойдутся покупателям почти наполовину дороже, на 30−40%, чем в 2022-м. Так, в премиальном сегменте пихту Нордмана немногим выше двух метров можно найти по цене около 26 тысяч рублей (26 200 рублей), дерево в 2,5 метра стоит порядка 31 тысячи (31 300 рублей), а за 3-метровый вариант придется выложить более 45 тысяч (45 200 рублей). Все эти деревья везут из-за рубежа. На цены влияют инфляция, логистика и курс валюты по сравнению с прошлогодним. Впрочем, российские питомники тоже переписали ценники — рост на 20%, сообщает РЕН ТВ (18+).
Сельдь, путассу и иваси могут подорожать из-за повышения налога на вывоз топлива
Рыболовный промысел напрямую отреагирует на повышение налога на вывоз топлива из страны, что спровоцирует рост цен на рыбу. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников считает, что стоимость даже социально значимой рыбы возрастет. Налог повысили 5 октября для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами. Рыболовные суда заправляются на ходу и для рыболовов расходы на топливо вырастут примерно на 50 тысяч рублей. По данным ВАРПЭ, сильнее всего это скажется на наименее рентабельной рыбе: сельди, сардине, путассу и мойве, сообщает «Ридус» (21+).
На ОГЭ по математике разрешили использовать непрограммируемый калькулятор
Школьники смогут пользоваться непрограммируемым калькулятором при выполнении основного государственного экзамена по математике в 2024 году, в предыдущие годы такой возможности не было. Это следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений. «Участникам экзамена разрешается использовать: непрограммируемый калькулятор (для каждого участника) с возможностью вычисления тригонометрических функций; линейку, не содержащую справочной информации; выдаваемые вместе с КИМ (контрольно-измерительные материалы — прим. ТАСС) справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», — следует из демоверсии, сообщает ТАСС (16+).
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по городам России
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России, он проедет свыше 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 городах. Первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный. До конца ноября волшебник также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и других городах. А в декабре — в городах Западной Сибири, БАМа, Южного Урала и Поволжья, сообщает РИА Новости (18+).
Россияне завоевали 13 золотых медалей на чемпионате мира по самбо
Российская команда стала лучшей в медальном зачете на прошедшем в Ереване чемпионате мира по самбо. Отечественные самбисты завоевали 13 золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Медали разыгрывались среди мужчин, женщин, а также в боевому самбо, в каждой из категорий россияне оказались по числу медалей лучшими. Россияне и белорусы, а также (из-за юридических проблем с национальной федерацией) французы выступили под флагом Международной федерации самбо, сообщает «Интерфакс» (18+).
Сенсация в Казани: Валиева осталась без медали на Гран-при, Тутберидзе хочет оспорить судейство
На четвертом этапе Гран-при России в Казани женщины показали произвольную программу. После первого дня лидировала ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которая до этого участвовала в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по своему допинговому делу, однако в итоге она осталась без медали этапа, команда спортсменки намерена подать протест на судейство. Турнир выиграла Софья Муравьева, сообщает Газета.ru (18+).
Таможня РФ сообщила об ограничениях со стороны Финляндии на въезд на велосипедах
Пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах. На одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили ТАСС, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах. «Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, — нет. По какому принципу идет отбор, непонятно», — рассказал собеседник агентства. В пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что также не располагают точными сведениями о новом запрете, сообщает ТАСС (16+).
В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus
Сборка автомобилей Aurus стартовала на производственной площадке в Дубае, рассказал журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant. Кроме того, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ, подчеркнул Мантуров. Ранее Мантуров заявлял, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будут основным экспортным направлением поставок автомобилей класса люкс Aurus на ближайшую перспективу, сообщает ТАСС (16+).
«Ростех»: мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО
Популярность российских истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, танков Т-90, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов на мировом оружейном рынке выросла на фоне их применения в спецоперации, сообщил заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. По его словам, российская военная техника в ходе СВО показала себя надежной и эффективной в противодействии современной технике западных конкурентов. Все партнеры «Ростеха» внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, анализируют, видят плюсы и требующие доработки моменты, заверил Артяков, сообщает РИА Новости (18+).
В Абхазии умерла последняя участница Сталинградской битвы
Последняя жившая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина умерла в воскресенье в 101 год. Об этом сообщила ТАСС дочь ветерана. Валентина Шульгина прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина, расписалась на Рейхстаге. За проявленное мужество в боях за Сталинград Шульгина была награждена медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», за участие в Курской битве — орденом Красной Звезды. После взятия Берлина Шульгина была направлена на войну с Японией. На подводных лодках у берегов Японии она прослужила до 1956 года. В том же году с мужем она переехала в Абхазию, где и прожила всю оставшуюся жизнь, сообщает ТАСС (16+).
Колонна с первыми 70 россиянами из сектора Газа выдвинулась в Каир
Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир, где развернут оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Людям будет оказана всесторонняя помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов. В МЧС добавили, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи ведомства, сообщает ТАСС (16+).
Экземпляр меню с «Титаника» был продан на аукционе за £84 тыс
Экземпляр меню с «Титаника» продан на аукционе за £84 тыс. ($102,6 тыс.) в Великобритании. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Sky News (18+) со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge & Son. Судя по фотографии лота на сайте аукционного дома, на борту легендарного судна подавались консоме «Ренессанс», крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, молодая рыба, говяжья вырезка по-викториански, голуби «а-ля Годар», молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, говяжье филе под соусом из хрена, зеленый горошек, пюре из пастернака, вареный рис, картофель «Анна», отварной молодой картофель, мясо кряквы под соусом из портвейна, салат, пудинг «Виктория», абрикосы «Бурдалу», а также французское мороженое. Меню ресторана первого класса датировано 11 апреля 1912 года. В тот день лайнер покинул ирландский Куинстаун — последний порт захода перед трагедией. Уточняется, что экземпляр был обнаружен в фотоальбоме 1960-х годов дочерью и зятем покойного историка Лена Стивенсона, сообщают «Известия» (18+).
33-летний американец в образе Христа идёт из Варшавы в Киев с огромным крестом
Мужчину с огромным крестом заметили на шоссе близ Киева. После появления видео в Сети журналисты выяснили, что одиночный «крестный ход» совершает гражданин США по имени Джимми. По сведениям «Страны» (18+), он следует из Варшавы в Киев. Судя по видео, американец облачился в белую длинную одежду и идёт с крестом на плече по трассе. Ему, как и Христу, 33 года. Мужчина из штата Вирджиния. Помимо огромного креста у него с собой палатка и коврик для ночлега. Джимми назвал целью своего похода «подарить любовь и радость всем людям», сообщает Лайф (18+).
В Германии опустели полки в продуктовых магазинов
Немецкие покупатели жалуются на отсутствие продуктов в магазинах, сообщает немецкая газета handelsblatt (18+). Причем со временем ситуация может ухудшиться как для покупателей, так и для продавцов. Поставки товаров отсутствуют из-за долгосрочной забастовки на складах, продолжающейся уже несколько месяцев. Четверть полок в магазинах пустует. На прошедшей неделе и в эти выходные не было никакого молока. Значительно сократился ассортимент сыров, колбас, фруктов и замороженных продуктов. Таким образом, предприниматели зарабатывают примерно на 20 процентов меньше, но владельцам магазинов кроме потери доходов приходится справляться и с растущими расходами, сообщает «Ридус» (21+).
В Белом доме отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN (18+) отказался отвечать на вопрос о том, соблюдает ли Израиль, по мнению Вашингтона, правила ведения войны. «Я не собираюсь сидеть здесь и играть в судью или коллегию присяжных», — сказал он на вопрос ведущей, сообщает ТАСС (16+).
Президент Грузии Зурабишвили предрекла «большой взрыв» в ЕС
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, страна может вступить в ЕС вместе с Украиной и Молдавией уже в конце этого десятилетия, несмотря на то что пока не получила статус кандидата. Она отметила, что это будет новым «большим взрывом». Такое заявление президент сделала в интервью французскому каналу LCI (18+). Однако ведущий заметил, что ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель допускал присоединение Украины к Евросоюзу к 2030 году, а про Грузию речь не шла. По его словам, произойдёт это точно позже. Но Зурабишвили с ним не согласилась, сообщает Лайф (18+).
На Украине назвали брехнёй статью о причастности офицера ВСУ к подрыву «Потоков»
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post (18+), где говорится, что координатором взрывов «Северных потоков» был 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский, распоряжения которому давали некие «высокопоставленные украинские чиновники», а те в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. По его словам, у Киева нет денег и возможностей для осуществления такой операции. Соскин отметил, что освещение в западных СМИ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного началось после того, как он опубликовал статью в Economist (18+), где рассказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. По словам экс-советника Кучмы, распространение нелестной информации о главкоме — ход президента Украины Владимира Зеленского, который хочет поднять свою репутацию, сообщает Лайф (18+).
Бывший глава ЦРУ предположил, что Украина может получить F-16 этой зимой
Украина может получить американские истребители F-16 уже нынешней зимой. С таким утверждением выступил бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что F-16 могут передать Украине не раньше весны 2024 года. В Киеве при этом выражают надежду, что Украина получит от партнеров эти истребители в первой половине 2024 года. На Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Некоторые украинские пилоты, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в небе с инструкторами, сообщил ранее официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает ТАСС (16+).
Шольц заявил о намерении вновь и вновь говорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым диалог с президентом России Владимиром Путиным и планирует его продолжать. Лидер ФРГ заявил об этом в интервью изданию Heilbronner Stimme (18+). «Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем. Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — вывод войск. Это то, к чему он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа), очевидно, до сих пор не готов», — высказался канцлер, сообщает Лайф (18+).