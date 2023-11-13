04:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В этом году у хабаровчан 31 декабря будет выходным днём
В целом новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.
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Министерство труда России подготовило проект выходных и праздничных дней в декабре 2023 — январе 2024 года. В этом году новогодние каникулы у хабаровчан начнутся уже 30 декабря — в субботу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, правительство России определило 31 декабря нерабочим днем. Сами новогодние каникулы продлятся 10 дней: начнутся 30 декабря 2023 года и закончатся 8 января 2024 года. Следующий отдых будет ждать хабаровчан уже в феврале. Выходные запланированы с 23 по 25 февраля. Таким образом, предлагается установить в 2024 году следующие нерабочие дни:
— с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);
— с 23 по 25 февраля;
— с 8 по 10 марта;
— с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на «майские праздники» будем дважды отдыхать по 4 дня подряд);
— 12 июня;
— с 3 по 4 ноября;
— с 29 по 31 декабря.