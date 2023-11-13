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04:19 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Красоту зимнего леса запечатлели в Хабаровске: фото

Несмотря на то, что на дворе еще ноябрь, в Хабаровск пришла настоящая зима со своими сугробами.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 2 м/с 66% 768 мм рт. ст. +14°
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После прошедшего снегопада город приобрел новую белую одежду. И хоть снег приносит неудобства, одновременно с этим он приносит и необычную красоту. В результате побывать в хвойном снежном лесу можно не только в настоящей тайге, но и почти в центре города. Так, корреспонденту «МК в Хабаровске» удалось запечатлеть зимний лес недалеко от Речного вокзала. Красотой хвойного пейзажа можете насладиться и вы в нашем фоторепортаже.

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 Красоту зимнего леса запечатлели в Хабаровске: фото
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