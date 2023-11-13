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09:09 (мск), источник: dostup1.ru

Синоптики предрекли последние дни аномального тепла на Южном Урале

Если в первые дни ожидаются небольшие осадки и до плюс 5−7 днем, то в последние столбики термометров стабильно останутся в зоне отрицательных значений.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 1 м/с 71% 768 мм рт. ст. +8°

Жителей Урала на этой неделе ждет похолодание: если в первые дни ожидаются небольшие осадки и до плюс 5−7 днем, то в последние дождь и снег маловероятны, а столбики термометров стабильно останутся в зоне отрицательных значений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Днем в понедельник, 13 ноября, в Челябинской области местами пройдут небольшие дожди, утром кое-где будут наблюдаться туманы, на дорогах — гололедица, ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 м/с, днем локально порывы до 14, плюс 2−7.

В Челябинске сегодня при переменной облачности преимущественно без осадов, плюс 3−5.

В шесть утра в центре города плюс 1, влажность воздуха 91%, ветер южный 1 м/с, атмосферное давление немного выше нормы — 749 мм ртутного столба.

Напомним, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 11 часов 13 ноября в Аше, до 19 часов в Челябинске, Златоусте, Карабаше, Коркино и Сатке объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, в четверг, 16 ноября, при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание: ночью будет до минус 1−7, днем — от нуля до минус 5, вначале на севере Свердловской области, Пермского края, затем на всей территории Среднего и Южного Урала. «По предварительному прогнозу предполагается, что, начиная с 17 ноября, погода будет вполне зимней с устойчиво отрицательной температурой», — прокомментировала Шепоренко.

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