04:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Иркутская и Омская области сразятся в первом в России баттле квартетов на ВДНХ
Мероприятие пройдет в рамках выставки 17 ноября.
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На выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве состоится первый в стране баттл русских народных квартетов (6+), пишет ТАСС. С таким заявлением выступила директора центра народного творчества Омской области Ольга Хорошавина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Со слов Ольги Хорошавиной, участниками мероприятия станут иркутский «Байкал-квартет» и омский коллектив «Тарские ворота». Программа получила название «Рожденные Сибирью» (6+).
«Хотим всех удивить, в том числе жанровым разнообразием», — прокомментировала она.
Руководитель центра народного творчества подчеркнула, что идея родилась после того, как в Омске летом 2023 года провели первый в России баттл симфонических оркестров.
Ранее агентство писало о том, что стендовая экспозиция Иркутской области на ВДНХ открылась 4 ноября Посетители смогут узнать о значимых достижениях региона за шесть лет.