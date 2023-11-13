07:45 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Рабочая неделя на Южном Урале начнется с плюсовых температур
В понедельник, 13 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди, утром местами туманы, на дорогах гололедица.
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Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +3 до +5 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 метров в секунду, днем порывы до 11.
День Ангела сегодня, 13 ноября, у Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Демьяна, Ивана, Иннокентия, Кузьмы, Леонида, Никодима, Николая, Петра, Романа, Саввы, Сергея, Спиридона, Степана, Трофима, Федора и Якова.
Между прочим, 13 ноября 2023 года отмечают Никодимов день. Согласно приметам, сегодня рыбакам и охотникам нельзя ссориться. Дело в том, что конфликтом можно навлечь на себя хроническую неудачу в промысле.
Кстати, климатолог рассказала об осени-2023 в Челябинской области. Доцент факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова заявила об изменчивой погоде на Урале. По ее словам, характерными явлениями для ноября считаются метели и туманы.