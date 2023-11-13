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04:53 (мск), источник: НИА Красноярск

Аномальное тепло ожидается на этой неделе в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совсем не зимняя погода ожидает красноярцев на этой неделе.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 2 м/с 66% 768 мм рт. ст. +14°
Источник: НИА Красноярск

По предварительным прогнозам, сегодня днем в краевом центре до +4С. В остальные дни недели будет еще теплее. 14 ноября — +2С, 15 ноября — +4С. Самым теплым днем станет четверг, столбик термометра покажет около +7С.

В пятницу до +6С, в выходные около +5С.

Так, синоптики обещают небольшой снег в течение недели.

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