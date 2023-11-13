04:53 (мск), источник: НИА Красноярск
Аномальное тепло ожидается на этой неделе в Красноярске
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совсем не зимняя погода ожидает красноярцев на этой неделе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По предварительным прогнозам, сегодня днем в краевом центре до +4С. В остальные дни недели будет еще теплее. 14 ноября — +2С, 15 ноября — +4С. Самым теплым днем станет четверг, столбик термометра покажет около +7С.
В пятницу до +6С, в выходные около +5С.
Так, синоптики обещают небольшой снег в течение недели.