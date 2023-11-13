07:36 (мск), источник: АиФ Пермь
Метеорологи раскрыли причины аномального обмеления Камы в Перми
Первопричиной стала засуха на севере края.
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Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ раскрыли причины аномального обмеления Камы в Перми.
Русло реки высохло более, чем на половину, говорят специалисты.
«Первопричиной стала засуха на севере края, где после умеренно сухих июня, июля и августа в сентябре осадков почти не было. В итоге приток воды в Камское водохранилище снизился до рекордного минимума, — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. — В середине октября, когда уровень воды в Камском водохранилище упал ниже 105 метров (это рекорд), существенно уменьшили сброс в нижний бьеф — он составлял в последний месяц 530 — 640 кубических метров в секунду, в то время как до 11 октября держался на 800».
В результате обмелело и Воткинское водохранилище (более 95% воды туда поступает из Камского). Выпавшие осадки не смогли исправить ситуацию.
«Сейчас уровень воды в Воткинском водохранилище ниже нормы на 3,7 метра, а приток меньше обычного в 2,5 раза. Сброс в октябре и начале ноября значительно превышал приток. Это было необходимо для обеспечения водой гидроузлов ниже по течению», — сообщили специалисты.
Экстремально низким уровень воды в Воткинском водохранилище сохранится до апреля. Исправить ситуацию могли бы обильные дожди в ноябре. Но при нашем климате ждать их не стоит. Пусть первая половина ноября была тёплой, во второй ожидается похолодание.