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07:35 (мск), источник: МК.RU Омск

Аномальное тепло задержится в Омской области до середины недели

Аномальное тепло в Омской области задержится ещё как минимум до середины недели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 75% 768 мм рт. ст. +14°
Источник: МК.RU Омск

Таковы данные, опубликованные на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Во вторник и среду, 14 и 15 ноября, днём в регионе ожидается от +2 до +7 градусов. Ночь столбики термометров не будут опускаться ниже −4 градусов. В дневные часы понедельника, 13 ноября, будет немного прохладнее — 0…+5 градусов.

Также в ближайшие дни жителей Омской области ждут дожди и мокрый снег. А в отдельных районах — туман и гололёдные явления. Скорость ветра не будет превышать 7−12 м/с.

Отметим, что по данным популярных погодных сервисов, похолодание в регион придёт в воскресенье, 19 ноября.

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