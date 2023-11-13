07:35 (мск), источник: МК.RU Омск
Аномальное тепло задержится в Омской области до середины недели
Аномальное тепло в Омской области задержится ещё как минимум до середины недели.
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Таковы данные, опубликованные на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Во вторник и среду, 14 и 15 ноября, днём в регионе ожидается от +2 до +7 градусов. Ночь столбики термометров не будут опускаться ниже −4 градусов. В дневные часы понедельника, 13 ноября, будет немного прохладнее — 0…+5 градусов.
Также в ближайшие дни жителей Омской области ждут дожди и мокрый снег. А в отдельных районах — туман и гололёдные явления. Скорость ветра не будет превышать 7−12 м/с.
Отметим, что по данным популярных погодных сервисов, похолодание в регион придёт в воскресенье, 19 ноября.