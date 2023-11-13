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Палестино-израильский конфликт
07:32 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии потеплеет до +7 градусов

Синоптики Башгидрометцентра предупреждают о теплой и дождливой погоде.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 1 м/с 70% 768 мм рт. ст. +14°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 13 ноября, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +1…+6°.

14 ноября также ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −1…+4°, днем +2…+7°.

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