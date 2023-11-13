ФК «Иркутск» обыграл «Енисей-2» на выезде в заключительном матче сезона

Футбольная команда «Иркутск» провела заключительный матч Второй лиги в группе 2 дивизиона Б. 12 ноября подопечные Константина Дзуцева обыграли красноярский «Енисей-2» на выезде со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 83 минуте забил Григорий Труфанов.
По итогам сезона «Иркутск» занял третье место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги из 18 возможных. В 17 играх регулярного чемпионата «бабры» одержали 11 побед, свели 4 встречи вничью и потерпели 2 поражения.
Иркутяне набрали 37 очков, сравнявшись по их количеству с «Зенитом-2», занявшим второе место. Питерцы обогнали «Иркутск» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Зенитовцы забили 34 и пропустили 11, а «бабры» забили 23 и пропустили 9.