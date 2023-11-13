05:13 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске полностью достроили стены храма на Стрелке
На красноярской Стрелке завершился один из главных этапов строительства малого храма Иоакима и Анны — на данный момент брус уложен на 100%.
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«На днях строители уложили последние 2% бруса. И в скором времени мы приступим к внутренней отделке цокольного этажа и строительству кровли и куполов», — сообщили в паблике собора.
Напомним, возведение храма, высота которого составит 27 метров, стартовало в феврале этого года через дорогу от филармонии, недалеко от парохода-музея «Святитель Николай». Его собирали из клееного бруса, как конструктор, выкладывая ярус за ярусом.
Полностью завершить строительство планируют в декабре 2024 года. Согласно проекту, территория не будет огорожена, а около храма поставят лавочки, построят детскую площадку и высадят деревья.
Справка: «Малый» деревянный храм Иоакима и Анны — это альтернатива Богородице-Рождественскому кафедральному собору, о планах на воссоздание которого на Стрелке говорят с 2012 года. Напомним, в сентябре 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Красноярск и осмотрел предложенные властями места для возможного строительства храма. Одобрение получил участок, расположенный на набережной Енисея, расположенный за зданием филармонии, рядом с вантовым мостом. В 2013 году это место освятили, в 2017 году землю официально передали церкви. Был даже готов предварительный проект.