05:53 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Пока вы спали: необычный объект на орбите Земли и готовность Франции к диалогу с Россией
Новая подборка самых ярких новостей России и мира.
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Франция заявила о готовности к диалогу с Россией, в Белом доме отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны, а на орбите Земли появился необычный объект. Об этом читайте в новой подборке самых ярких новостей России и мира.
В Белом доме отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN (18+) отказался отвечать на вопрос о том, соблюдает ли Израиль, по мнению Вашингтона, правила ведения войны.
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
В России предлагают ввести новый знак качества, он имеет условное обозначение «Шерсть России». Это следует из рекомендаций Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации (документ есть в распоряжении «Известий» (18+)).
«Будет там несколько месяцев». На орбите Земли появился необычный объект
Потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль, пишет Guardian (18+).
На всю тысячу: обновленная купюра в 1000 рублей появится не раньше весны
Обновленную купюру номиналом 1000 рублей ЦБ сможет представить не ранее весны следующего года, считают близкие к Банку России источники «Известий» (18+) и опрошенные эксперты. Процесс изменения дизайна займет не менее полугода — особенно если учитывать, что регулятор уже получил негативный опыт и планирует расширить публичность обсуждения. На этот раз к выбору достопримечательностей Приволжского федерального округа (ПФО), которому и посвящена модернизированная купюра, придется подойти максимально тщательно. «Известия» решили внести свою лепту в обсуждение, продолжив запущенный в 2021 году проект «Новые банкноты» — мы предлагаем нашим читателям снова принять участие в подборе символов для 1000-рублевой купюры.
Франция заявила о готовности к диалогу с Россией
Минобороны Франции готово к «эффективному и полезному» диалогу с Россией, заявил глава ведомства Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI (18+).