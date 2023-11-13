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05:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор по Иркутской области проводит горячую линию по вопросам такси

Консультации будут доступны с 13 по 24 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Приангарья, а также «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» проводят горячую линию по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

— Специалисты ответят на вопросы о правилах оказания транспортных услуг и защите прав потребителей, которые пользуются такси и каршерингом, — рассказывают в Роспотребнадзоре.

Консультации будут доступны с 13 по 24 ноября.

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